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Литва на 20 тысяч увеличила число выделенных ранее Вьетнаму доз вакцины AstraZeneca от COVID-19.
COVID-19 vakcinos
COVID-19 vakcinos
© Shutterstock

Правительство в среду одобрило увеличение выделяемых Вьетнаму доз вакцины со 168,7 тыс. до 188,7 тыс. доз.

Как указано в представлении, решение принято из-за опозданий в доставке партии вакцины.

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