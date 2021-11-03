aA
Литва на 20 тысяч увеличила число выделенных ранее Вьетнаму доз вакцины AstraZeneca от COVID-19.
Правительство в среду одобрило увеличение выделяемых Вьетнаму доз вакцины со 168,7 тыс. до 188,7 тыс. доз.
Как указано в представлении, решение принято из-за опозданий в доставке партии вакцины.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы наложил вето на принятый парламентом закон: тесты пока будут бесплатными (25)
Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на...
Специалист: ближайшие несколько недель в Литве будут очень тяжелыми (114)
Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда...
Вакцинация внесла раскол в семьи: подростки все смелее выступают против воли родителей
Подростки, чьи родители запрещают им прививаться, все...
В интернете распространяют шокирующее видео – диалог медсестры и пациентки в больнице (2)
Медицинский работник в белом халате предлагает...
Коронавирус унес жизнь молодой жительницы Плунге (3)
COVID-19 унес жизнь жительницы Плунге из возрастной...