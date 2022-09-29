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Комитет по управлению режимом ЧС, который возглавляет министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, обсудил возможные последствия мобилизации и тенденции миграции из России и решил уточнить порядок пересечения границы.
Литва уточнила порядок пересечения границы: кого из россиян впустят в страну
© Orijus Gasanovas

В Литву по-прежнему не будут впускать людей, не отвечающих перечисленным исключениям, за исключением лиц, у которых есть подтверждение литовского происхождения или свидетельство, подтверждающее право на восстановление литовского гражданства и несовершеннолетних без сопровождения.

Исключения будут касаться и тех случаев, когда МИД предварительно получил информацию о том, что есть потребность впустить граждан РФ по гуманитарным причинам.

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С 19 сентября Литва, Латвия, Эстония и Польша не впускают туристов из России. С тех пор поток приезжающих из РФ сократился на 45%.

За 10 дней в Литву не впустили 273 человека. С 30 сентября российских туристов не будет впускать и Финляндия.

Литва считает, что объявленная в России мобилизация не является достаточным поводом для того, чтобы впускать граждан РФ. Каждый случай будут рассматривать в отдельности, будут оценивать всю информацию целиком, учитывать угрозу нацбезопасности Литвы.

Несмотря на то, что уровень угрозы Литве из-за мобилизации в России не изменился, с учетом непрогнозируемости Кремля было решено усилить охрану стратегических объектов в Литве.

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