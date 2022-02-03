Литва уступила Кипру 117 тысяч доз вакцины Comirnaty

В понедельник вакцины были доставлены на Кипр непосредственно от производителя BioNTech и Pfizer.
"Пандемия COVID-19 стала огромным вызовом для всего человечества, и все страны борются за возвращение к нормальной жизни. Солидарность в этой борьбе жизненно важна, это ответственность каждого из нас. Кипр очень благодарен Литве, которая быстро откликнулась на нашу просьбу о переводе 117 тыс. до вакцины Comirnaty и удовлетворила ее", — заявил министр здравоохранения Кипра Михалис Хаджипантелас.
Литва уступила Кипру заказанные, оплаченные, но еще не доставленные вакцины.
В целом на 2022–2023 годы Литва заказала у разных производителей вакцин на 14,7 млн евро, основной объем - почти 9,3 млн. доз - заказан у BioNTech и Pfizer. В настоящее время этой вакцины в Литве хватает всем – в учреждениях вакцинации и в государственном медицинском запасе находится около 750 тысяч доз вакцины Comirnaty.
Участвуя в мировой борьбе с пандемией COVID-19, Литва передала безвозмездно более 1,6 млн доз вакцин зарубежным странам.
Обмен вакцинами также проходил на основе заимствования. Летом прошлого года Литва одолжила Норвегии 100,6 тыс. доз вакцины Comirnaty, а в обмен предоставила 100 тыс. доз вакцины COVID-19 Vaccine Janssen. Литва уже вернула одолженные вакцины, а Норвегия планирует сделать это в этом году.
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