Литва усиливает охрану границ с Россией и Беларусью

"Реагируя на агрессию России в Украине, в четверг СОГГЛ принимает дополнительные меры по усилению охраны границы Литвы. Самый высокий уровень превентивных мер безопасности при охране госграницы вводится на отнесенном к ответственности Литвы участке внешней границы Евросоюза - на границе с Беларусью и Россией", - говорится в сообщении погранслужбы.
"Такой непубличный план мер, введение которых относится к компетенции СОГГЛ, охватывает действия по контролю границы, наблюдению за ней и по использованию сил СОГГЛ", - говорится в нем.
В частности, СОГГЛ останавливает предоставление отпусков пограничникам, а находящиеся сейчас в отпуске из него отзываются.
Российский президент Владимир Путин, который в течение некоторого времени сконцентрировал 150–200 тыс. военнослужащих возле украинских границ, рано утром в четверг объявил о военной операции в соседней стране.
В ответ на эту ситуацию в Литве с четверга вводится чрезвычайное положение.
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