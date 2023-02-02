Литва улучшила свою позицию в Индексе демократии журнала The Economist. Сильнее всего в рейтинге упала Россия

В новом рейтинге Эстония сохранила 27-ю строчку, а Латвия 38-ю позицию. В отличие от них, Украину (87-е место) эксперты The Economist характеризуют не как "несовершенную демократию", а как "гибридный" режим. Если Украина опустилась в рейтинге всего на одну строчку, то Беларусь — сразу на семь (со 146-й на 153-ю), пишет rus.delfi.lv.

Сильнее всего в рейтинге опустилась Россия — со 124-го места в 2021 году до 146-го в 2022 году. "Вторжение в Украину сопровождалось тотальными репрессиями и цензурой внутри страны. Россия давно находится на траектории отхода от демократии и сейчас приобретает многие черты диктатуры", — прокомментировали свою оценку составители Индекса демократии, не уточняя, о каких именно чертах идет речь.

Как и в прошлом году, лидерами рейтинга стали Норвегия и Новая Зеландия, на третьей строчке Финляндию сменила Исландия. Наименее демократическими странами эксперты The Economist назвали КНДР, Мьянму и Афганистан.

По данным экспертов, менее половины населения планеты (45,3%) живет в условиях демократии, еще 36,9% — в условиях авторитарного правления, главным образом в России и Китае. В "полноценных демократиях" живут менее 8% людей (в 2022 году в эту категорию из числа "несовершенных" перешли Франция, Испания и Чили).

"С глобальной точки зрения 2022 год был разочаровывающим для демократии", — отмечают эксперты The Economist.

"Индекс демократии" публикуют с 2006 года, его составители оценивают государства по разным показателям внутри пяти категорий: избирательный процесс и плюрализм, функционирование правительства, участие граждан в политике, политическая культура и гражданские свободы.