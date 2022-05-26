Литва: украинцам раздали больше 10 000 карт торговых центров

"Мы обеспечиваем необходимую помощь людям, которые бегут от войны: мы обеспечиваем им проживание, заботимся о продуктах, предлагаем им работу и детские сады и школы для детей. Чтобы обеспечить достойную и целенаправленную помощь, было решено не выделять одинаковые пакеты с гигиеническими принадлежностями, а позволить людям самостоятельно купить все необходимое", – сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Министерство выделило неправительственным организациям – службе помощи Мальтийского ордена, Литовскому Красному кресту, Литовскому Каритасу – 880 000 евро для покупки гигиенических принадлежностей и медикаментов для беженцев из Украины.

Украинцам также раздали больше 10 карт торговых центров, всего приготовили больше 15 000 таких карт. Их раздают во всех муниципалитетах Литвы.

ВРИО генсека Мальтийского ордена Эдвинас Регельскис сказал, что с помощью таких карт украинцы могут купить все необходимое.

Украинцам в Литве помогают команды Мальтийского ордена, Литовского Красного креста, Литовского Каритаса, а также "Спасите детей".

Волонтеры этих команд помогают украинцам в покупке необходимых вещей и продуктов, а также в поисках работы и при регистрации детей в детские сады и школы.