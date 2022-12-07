"Около 500 военнослужащих украинской армии уже прошли обучение на курсах, организованных Министерством обороны и литовской армией в 2022 году. В целях скорейшего укрепления устойчивости страны темпы обучения будут увеличены вдвое — в 2023 году литовская армия обучит около 1500 украинских военнослужащих, из которых 1100 будут находиться в Литве", — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, полученные на тренингах знания помогут Украине противостоять российской военной агрессии и в долгосрочной перспективе продолжить обучение военнослужащих.
Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Литва будет продолжать поддержку Украины всеми возможными способами, пока это необходимо, «до окончания войны, начатой Россией».
По данным министерства, в этом году инструкторы литовской армии обучали солдат украинской армии на 18 различных курсах. Вместе со своими партнерами Литва организовала базовый военный курс для украинцев, младших командиров, инструкторов, подготовку спецподразделений, а также обучила украинских солдат взрывным работам и разминированию. Также прошли обучение операторы и ремонтники различной военной техники.
Часть обучения, запланированного в Литве в 2023 году, будет частью недавно созданной Военной миссии Европейского Союза по поддержке Украины (EUMAM Ukraine). В Минобороны указывают, что предполагается обучить в общей сложности около 15 тысяч украинских военных на территориях государств-членов ЕС.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовцы едут в Польшу не только за продуктами, но и за подарками
Литовцы перед праздниками едут в Польшу не только за...
Переговоры закончились ничем: забастовка водителей продолжится и в среду
Во вторник состоялись переговоры профсоюзов и...
Неожиданный поворот: Маяускас будет претендовать на пост мэра Вильнюса
Миколас Маяускас , который 6 декабря сообщил об уходе с...
Увеличивают штрафы для водителей в Литве: грозит даже конфискация автомобиля
Водителей часто критикуют за то, что они не следят за...
"Белорусам больно отвечать на вопрос "как дела?". История эмиграции психиатра из Беларуси
Как белорусам пережить кошмар реальности, в которой на...