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В понедельник правительство Литвы приняло решение с 1 сентября учредить посольство в Южной Корее.
Литва учреждает посольство в Южной Корее
© Asmeninis albumas

Замминистра иностранных дел Мантас Адоменас заявил, что этим решением стремятся укрепить дипломатические и политические связи с партнерами-единомышленниками в Восточной Азии, открыть литовским экспортерам возможности новых прогрессивных рынков.

"Важнейшим экономическим интересом Литвы является повышение экспорта литовских товаров и услуг, особенно с высокой добавленной стоимостью, а также привлечение инвестиций – в том числе и в инфраструктурные проекты большого стратегического значения", – заявил А. Адоменас на заседании правительства.

В зачитанном сообщении главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса отмечается, что учреждение посольства облегчит научное сотрудничество стран, культурные обмены, развитие связей в сфере искусства и образования.

Укрепляя связи в Восточной Азии, Литва в следующем году планирует открыть и посольство в Сингапуре.

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