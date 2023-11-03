Литва: третьи сутки подряд на границе с Беларусью не было нелегальных мигрантов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pasienis su Baltarusija
Pasienis su Baltarusija
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
Третьи сутки подряд сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не фиксировали попыток незаконного пересечения литовско-белорусской границы.

В Латвии за прошлые сутки зафиксированы 34 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в среду предотвратили проникновение 86 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 2 191.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили более 21,5 тыс. нелегальных мигрантов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии