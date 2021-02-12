Литва: суточный прирост случаев COVID-19 – 468, скончались 19 человек

За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 288 случаев.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 189 тыс. 665 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 172 тыс. 736 человек (декларировано: 121 тыс. 755 человек), статистически в настоящее время больны 10 тыс. 701 человек (декларировано: 61 тыс. 682 человека).

По информации Департамента статистики, декларированный заболевший - это лицо, которому заболевание было подтверждено, но карточка болезни еще не закрыта - окончание болезни не подтверждено врачом.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3038 человек. Всего с данным заболеванием - прямо или косвенно - связано 5879 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 6579 человек, привитых второй дозой – 1228.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 90 тыс. 963 человека, двумя дозами – 53 тыс. 246 человек.

За минувшие сутки было проведено 6942 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 986 тыс. 775.

Кроме этого, за сутки было проведено 520 тестов на антиген и 2246 тестов на антитела. Всего выполнено соответственно 26 тыс. 138 и 114 тыс. 771 тест.