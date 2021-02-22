aA
Департамент статистики Литвы предупреждает, что в стране сейчас начинается третья волна коронавируса.
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

"Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как утверждают статистики, число новых случаев за сутки уже больше не снижается, процент положительных диагностических исследований растет.

"Эта закономерность проявляется в течение уже целой недели, однако сейчас больше не вызывает сомнений", - говорится в сообщении.

Статьи по теме:
Коронавирус в Литве: 263 новых случая, 6 человек скончались  (10)
После контакта высокого риска министр здравоохранения Дулькис - в изоляции  (34)

За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 242,9 случая.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,8%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве: 463 новых случая, 9 человек скончались (20)

За минувшие сутки в Литве было подтверждено 463 новых...

Коронавирус в Литве: 561 новый случай, 15 человек скончались (21)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 561 новый случай...

TOP новостей

Aurelijus Veryga

Верига: я бы не спешил с объявлением третьей волны, но одна причина очевидна

Департамент статистики Литвы 22 февраля предупредил о...

Статистики предупреждают об угрозе: эксперт предлагает подождать хотя бы неделю (12)

Показатель заболеваемости COVID-19 за последние недели...

Вильнюсский суд не принял жалобу Киркорова

Вильнюсский окружной административный суд пока не...

Совет экспертов предложит изменить порядок ношения масок в Литве (32)

Совет экспертов, созданный правительством Литвы . в...

Литва: статистики предупреждают о начинающейся третьей волне COVID-19 (38)

Департамент статистики Литвы предупреждает, что в...