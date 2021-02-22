"Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как утверждают статистики, число новых случаев за сутки уже больше не снижается, процент положительных диагностических исследований растет.

"Эта закономерность проявляется в течение уже целой недели, однако сейчас больше не вызывает сомнений", - говорится в сообщении.

За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 242,9 случая.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,8%.