Литва совместно с Frontex проводит проверку по факту групповых вытеснений мигрантов с территории страны

"Я не могу подробно комментировать, потому что все инциденты, которые были зафиксированы Frontex, расследуются. Предусмотрена процедура на случай, когда агентство проводит какую-либо операцию, если происходит какое-то особое событие, составляется отчет о серьезных инцидентах", - пояснил Р. Любаевас BNS.
"Сообщения рассматриваются вместе с государством-членом, в частности, с нами. Мы предоставили всю информацию, чтобы эти инциденты можно было прояснить и закрыть как можно скорее. (...) Мы предоставили информацию, что это делается в соответствии с правовыми актами Литвы", - добавил он.
По словам командующего пограничной службой, это сообщения, которые вызывают подозрения в возможном нарушении, но факт нарушения пока не установлен.
Министр внутренних дел Агне Билотайте говорит, что ей не довелось ознакомиться с предоставленной Frontex информацией, и она знает об этом случае только то, что писали СМИ, однако она подчеркивает, что должностные лица Литвы действуют в соответствии с предусмотренным в национальном праве порядком.
"Мы обязательно дадим этому оценку, но мы в своем национальном праве приняли решение, что в Литву можно попасть только легальным путем, то есть через пункт пограничного контроля или посредством просьбы от посольства. Иными путями попасть в Литву нельзя, и наши должностные лица предпринимают действия. В каждом отдельном случае должностные лица оценивают ситуацию и если нужна гуманитарная, медицинская или иная помощь, она предоставляется", - сказала министр BNS.
"Если какие-то вопросы возникают, я думаю, мы разберемся и дадим соответствующую оценку, представим свои выводы", – добавила она.
В четверг на мероприятии Центра исследований европейской политики наблюдатель Frontex по фундаментальным правам Катажина Венцель заявила, что агентство расследует по меньшей мере 14 сообщений о серьезных инцидентах на границе Литвы с Беларусью.
"Насколько мне известно, сейчас речь идет как минимум о 14 сообщениях о серьезных инцидентах", - заявила представитель Frontex.
По ее словам, в отчетах говорится о "коллективном вытеснении мигрантов, которые являются самыми проблемными".
Об этом в пятницу сообщил портал EUobserver.
Агентство Frontex информировало BNS, что не комментирует текущие расследования.
Правозащитные организации Европейского союза придерживаются мнения, что вытеснение мигрантов с пограничной территории Литвы нарушает положения Европейской конвенции о правах человека.
Официальные лица страны отмечают, что мигранты могут законно подавать прошения о предоставлении убежища на пограничных контрольно-пропускных пунктах или в посольствах.
В этом году через границу с Беларусью в Литву проникло почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, большинство из которых иракцы.
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