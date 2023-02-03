Литва собрала больше 5 миллионов евро на радары для Украины

Сбор денег продолжается, заявил один из инициаторов акции и руководитель телеканала "Laisves TV" Андрюс Тапинас.

"1 006 000 евро за один час", - на своей странице в Facebook написал А. Тапинас.

С понедельника, когда стартовала акция Radarom! на радары для Украины всего пожертвовано более 5 млн. евро.

"Но на этом ничего не заканчивается – продолжаем звонить, продолжаем переводить деньги. У нас уже есть более 5 миллионов евро, но мы должны удвоить эту сумму до годовщины войны", - подчеркнул А. Тапинас в своем посте в Facebook.

К годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину планируется удвоить собранную сумму.

Акция помощи Украине, во время которой собирают средства на покупку радаров для мониторинга воздушного пространства, стартовала 30 января.

Акция по-литовски называется Radarom! (Раделаем!). Для ее осуществления объединились следующие организации – Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K fondas и "Сильны вместе".

Радары планируют купить у израильских производителей – один такой радар с оборудованием стоит 1 млн. евро.

По словам организаторов акции, о покупке уже договорились, сейчас нужны только деньги.