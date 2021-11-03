По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, хотя постановление формулируется как предоставление гуманитарной помощи, речь идет о сбалансировании графиков поставок в рамках взаимного донорства вакцин.
"По своему зарезервированному количеству вакцин и по тому, как производитель наметил графики поставок, Латвия сейчас находится в очень неблагоприятной ситуации, поэтому обратилась за помощью, чтобы можно было предоставить ей эти вакцины и они могли сбалансировать свои графики",– сказал министр здравоохранения.
Латвии будет выделено 201 тыс. 240 доз вакцины.
"Наш договор конкретный, потому что договоры с производителями очень негибкие, и у них просто нет механизма одалживания, просто в трехстороннем соглашении между производителем, Латвией и нами было договорено, что в договорах будет предусмотрена и возможность взаимного донорства. Это значит, если в будущем неблагоприятными окажутся графики поставок уже у нас и нам понадобится вакцина, Латвия аналогично поможет нам сбалансировать графики поставок вакцин", – сказал А. Дулькис.
До 19 ноября будут те вакцины, что были приобретены по предварительному договору о закупках.
Министр здравоохранения Латвии Даниэлс Павлютс немного раньше в среду сказал, что стране грозит нехватка вакцин Pfizer, поэтому было договорено предоставить эти вакцины в порядке взаимного донорства.
Латвийский министр упомянул, что страна могла бы обменяться с Литвой менее популярной в стране вакциной AstraZeneca.
Этот вопрос вскоре должно рассмотреть правительство Литвы.
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