"На сегодняшний день мы моделируем три сценария - на 5000, 25 000 и 100 000 человек. Однако думаем, что это количество может быть больше. Что касается конкретных цифр, все, видимо, будет зависеть от масштабов действий и от того, какую территорию ни охватят. И поток людей, видимо, не будет таким, что эти люди появятся за один день", – сказал в интервью на Žinių radijаs вице-министр внутренних дел Виталий Дмитриев.

По слова вице-министра, в соответствии со сценариями пытаются искать места, где этих людей можно разместить.

"На данном этапе мы обобщаем информацию, полученную из муниципалитетов, ждем информацию из госучреждений, других министерств, что они могут предложить, плюс-минус при ориентире на максимум 100 000 человек. (…) Поток людей несколько перераспределился бы, места проживания могут быть разные. Это и школы, и общежития, и здания, которые приспособлены для других нужд. Но если говорить об алгоритме, мы думаем об учреждении центров регистрации, больших, которые могли бы принять сразу много людей, а потом распределять их", – сказал Дмитриев.

Он пояснил, что эти люди не обязательно будут претендовать на статус беженцев.

"Могут быть разные процедуры, просьбы разрешить жить в Литве по гуманитарным причинам. В таком случае по закону у человека больше возможностей на трудоустройство, получение разных выплат, связанных с трудоустройством", – заметил Дмитриев.