Литва с воскресенья не будет получать газ, нефть и электричество из России

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Оператор биржи Nord Pool принял решение не покупать российскую электроэнергию у единственного ее импортера в странах Балтии – группы Inter RAO.
Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
© DELFI / Josvydas Elinskas

Это значит, что с воскресенья в Литве не будет ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии, сообщает Минэнерго.

"Это очень важный рубеж не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", - сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

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Министр подчеркнул, что полной энергетической независимости Литва достигнет тогда, когда успешно завершит синхронизацию, а свои потребности в электричестве покроет за счет местной зеленой энергетики и станет государством-экспортером.

Потребности Литвы в газе обеспечиваются за счет терминала СПГ в Клайпеде, куда поставляют газ из США, в электричестве – за счет местного электричества и импорта из стран ЕС через имеющиеся соединения со Швецией, Латвией и Польшей, завод Orlen Lietuva отказался от российского газа месяц назад.

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