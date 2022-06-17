По его данным, с этим сталкивались 19,1% женщин и 6,6% мужчин.
Более половины испытавших сексуальные домогательства женщин обсуждала это с коллегами и руководителями, а две трети - с близкими.
Мужчины менее склонны обсуждать с другими лицами такой опыт: более трети об этом этом говорили с коллегами, менее половины - с близкими.
И мужчины, и женщины полагают, что это не распространенное явление. Так считают 50% женщин и 58% мужчин.
Исследование проводилось в апреле-сентябре прошлого года.
Служба равных возможностей в прошлом году получила две жалобы, связанные с возможными сексуальными домогательствами.
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