По его данным, с этим сталкивались 19,1% женщин и 6,6% мужчин.

Более половины испытавших сексуальные домогательства женщин обсуждала это с коллегами и руководителями, а две трети - с близкими.

Мужчины менее склонны обсуждать с другими лицами такой опыт: более трети об этом этом говорили с коллегами, менее половины - с близкими.

И мужчины, и женщины полагают, что это не распространенное явление. Так считают 50% женщин и 58% мужчин.

Исследование проводилось в апреле-сентябре прошлого года.

Служба равных возможностей в прошлом году получила две жалобы, связанные с возможными сексуальными домогательствами.