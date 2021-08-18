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Министерство внутренних дел Литвы (МВД) утверждает, что во вторник имела место провокация со стороны Беларуси, когда границу незаконно перешли и попали на территорию Литвы 12 белорусских пограничников.
Incidentas pasienyje
Incidentas pasienyje

В ответ МВД заявило в пресс-релизе, что увеличивает свое присутствие на границе.

"К таким наглым провокациям, когда 12 белорусских пограничников сегодня пересекли границу Литовской Республики, мы не можем относиться терпимо. Незамедлительно мы отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайне.

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По данным МВД, в Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы.

Видеозаписью этого инцидента во вторник вечером в фейсбуке поделилась Служба охраны госграницы (СОГГ). По данным службы, белорусы сами опубликовали, как группа мигрантов пытается попасть в Литву, однако умолчали, что мигрантов в Литву теснили белорусские силовики.

"Именно белорусские силовики в экипировки для подавления беспорядков вытесняют мигрантов из Беларуси на территорию Литвы, а затем и сами незаконно пересекают литовскую государственную границу", - утверждает СОГГ,

"После повторных предупреждений сотрудников СОГГ нарушители ушли в сторону Беларуси", - отметила служба.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство - из Ирака.

Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.

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