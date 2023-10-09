Литва рассматривает варианты возвращения литовцев из Израиля

"Национальный центр антикризисного управления соберется сегодня утром, поэтому я думаю, что все варианты будут рассмотрены", – сказала И. Чернюк в интервью для радиостанции LRT.

По словам канцлера МИД, отдельным лицам удается вернуться из Израиля в Литву. Однако, подчеркивает она, ситуация остается сложной.

"Ситуация остается сложной, но отдельным лицам удается вернуться. Насколько нам известно, вчера выехали 5 человек, троим удалось вернуться через Кипр, двоим удалось вернуться в Стамбул", – сообщила она.

Однако, по словам И. Чернюк, самая сложная ситуация остается с группой пожилых паломников, желающих вместе вернуться в Литву.

"Эта группа — паломники пожилого возраста, поэтому мы уделяем им особое внимание. Вчера поехали двое наших дипломатов, встретились с этой группой, пообщались об их потребностях. Мы видим, что их потребности немного повыше, чем обычно, потому что мы говорим о пожилых людях и состоянии их здоровья", – заявила канцлер МИД.