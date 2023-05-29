Литва просит остановить работу Белорусской АЭС

Электростанцию ​​просят не эксплуатировать до тех пор, пока не будут решены все вопросы ядерной безопасности.

"Большинство вопросов обеспечения ядерной безопасности до сих пор не решены. ГИБАЭ напомнила, что все еще ждут ответов на поставленные вопросы безопасности, связанные с выбором и оценкой площадки, устойчивостью определенного критического для безопасности оборудования Белорусской АЭС к сейсмическим явлениям и последствиям авиакатастрофы крупного коммерческого самолета, выполнением рекомендаций по стресс-тестам, вероятностной оценкой безопасности, оценкой пожарного риска и другие вопросы безопасности", - говорится в сообщении ГИБАЭ.

Утверждается, что ГИБАЭ просит белорусские органы пояснить обнародованную информацию о том, что контур охлаждения реактора 2-го энергоблока станции был загрязнен органическими веществами, а вторичного циркуляционного контура 1-го энергоблока – радионуклидами. Инспекция также запрашивает разъяснения по недостаткам крепления корпуса реактора, а также по выявленным дефектам и незавершенным работам.

"Цель – получить от Беларуси информацию об установленных предельных значениях активности радионуклидов, выбрасываемых в окружающую среду. ГИБАЭ также призывает МЧС и другие ответственные учреждения Беларуси опубликовать рекомендации, предъявленные в ходе международных экспертных миссий, и результаты их выполнения, предоставить дополнительную информацию, которая необходима для более точного прогнозирования возможных аварийных выбросов", - говорится в сообщении.

Копии письма были направлены в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейскую комиссию, Европейскую группу по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG) и Ассоциацию западноевропейских органов регулирования ядерной безопасности (WENRA).

Согласно программе поэтапного энергопуска, 13 мая к сети впервые был подключен второй энергоблок Белорусской АЭС (в Островце) – он поставил в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии.

Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство БелТА со ссылкой на Минэнерго Беларуси.