Литва прощается с погибшим в Украине добровольцем

Delfi напоминает, что проститься с покойным можно в пятницу и в субботу в похоронном зале храма Св. Игнатия.

16 марта, в 11 ч. состоится заупокойная служба в храме Св. Игнатия. Тумаса похоронят на Антакальнисском кладбище.

Тумас служил в 92-й бригаде ВСУ. 23 февраля в автомобиль, на котором ехал Тумас с сослуживцем, с дрона была пущена граната. Пострадали двое военных, жизнь Тумаса спасти не удалось. Его коллега выжил.

До того как отправиться воевать в Украину, Тумас работал пограничником – охранял границу Литвы с Беларусью.

Перед тем как поехать в Киев, Тадас объяснил свое решение жене так: если Россия одолеет Украину, следующей ее целью будет Литва.