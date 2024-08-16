Литва продлила действие исключений на въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами

Визу должна выдать Литва
„По сути, сужено исключение, которое действует до 16 августа, когда разрешен въезд на автомобиле с белорусской регистрацией строго в личных целях гражданину Беларуси (автовладельцу) с визой, выданной в любой страной ЕС.
С 17 августа гражданину Беларуси (владельцу автомобиля) будет разрешен въезд в страну на автомобиле, зарегистрированном по белорусской регистрации, строго в личных целях, не по визе, выданной какой-либо страной ЕС, а только по визе, выданной Литовской Республикой. Остальные условия и исключения не изменились“, — пояснили Delfi в пятницу в литовском Таможенном департаменте. Согласно сообщению таможни, в соответствии с решением Международной координационной комиссии по санкциям, с 00.01 час. 17 августа 2024 года будет действовать следующий порядок:
По поводу последнего пункта: гражданам ЕС при поездке в Литву визы не требуются, поэтому ужесточение процедуры, как утверждает таможня, актуально в первую очередь для граждан Беларуси.
Срок действия льгот должен был истечь 16 августа, поэтому согласно запрету от 18 июля 2024 года легковые автомобили с белорусскими номерами вообще не будут пускать на территорию Евросоюза. После получения комментария Министерства иностранных дел мы дополним текст.
Через полгода грозят штрафы
Кстати, в последнем уведомлении таможня еще раз напоминает, что:
Запреты предусмотрены для Литвы при реализации ограничений импорта, указанных в регламенте ЕС, с учетом „участия Беларуси в российской агрессии против Украины“, „запрещается прямо или косвенно покупать, импортировать и передавать в Союз ( …) товары, если их страной происхождения является Беларусь или они экспортируются из Беларуси“.
В Службе защиты государственной границы Литвы (VSAT) сообщили Delfi, что, по крайней мере, по данным на утро среды, количество легковых автомобилей, выезжающих из Литвы в Беларусь, на пограничном пункте Мядининкай составило 80, на пограничном пункте Шальчининкай - 0. Аналогичная тенденция наблюдается уже некоторое время. В выходные и праздничные дни автомобильный трафик немного увеличивается. Однако VSAT не смог прокомментировать количество легковых автомобилей, ожидающих проверки при въезде в Литовскую Республику, поскольку сотрудничество и обмен данными с пограничными службами Республики Беларусь не осуществляется.
Возможности поездок автобусом сократились
Правда, из Беларуси в Литву можно добраться и на автобусе. Здесь тоже произошли изменения: уменьшилось количество выдаваемых перевозчикам разрешений.
С 1 марта 2024 года белорусские и литовские перевозчики, осуществляющие пассажирские перевозки на регулярных международных автобусных маршрутах, будут ограничены в количестве выдаваемых разрешений, которое не может превышать 29 одновременно действующих разрешений, напоминают в Министерство транспорта Литвы. „По данным Минтранса, сокращение указанного количества выданных разрешений (29) в ближайшее время не ожидается“, - говорится в комментарии Delfi.
После того, как правительство Литвы в феврале одобрило предложение Комиссии национальной безопасности Литвы, передвижение товаров, транспорта и людей через государственную границу Литвы и Беларуси на пограничных пунктах пропуска Лаворишкес и Райгардас прекращено. Это постановление вступило в силу 1 марта, сообщило Управление транспортной безопасности Литвы (LTSA).
Данным решением прекращаются регулярные и чартерные автобусные рейсы в Беларусь через пункты пропуска Лаворишкес-Котловка и Райгардас-Привалка. Из Литвы в Беларусь или обратно можно будет попасть по суше через международные пункты пропуска Мядининкай и Шальчининкай, которые действуют до сих пор.
Таким образом, решено ограничить до 50% количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные международные пассажирские перевозки автобусами. (до 29 одновременно действующих разрешений, выдаваемых перевозчикам на перевозку пассажиров регулярными рейсами на международных маршрутах).
По данным LTSA, причины закрытия пунктов Лаворишкес и Райгардас следующие: Правительство приняло такое решение с целью снизить риски, связанные с увеличением транзитных потоков через Литву из Беларуси, деятельностью белорусских спецслужб и служб безопасности против литовского государства и граждан, сделать более эффективным контроль за перевозкой санкционных товаров и контрабанды, перераспределить ресурсы и повысить безопасность движения на границе с Беларусью за счет увеличения случаев пересечения границы транспортом, товарами и людьми.