Литва продлила действие исключений на въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами

„По сути, сужено исключение, которое действует до 16 августа, когда разрешен въезд на автомобиле с белорусской регистрацией строго в личных целях гражданину Беларуси (автовладельцу) с визой, выданной в любой страной ЕС.

С 17 августа гражданину Беларуси (владельцу автомобиля) будет разрешен въезд в страну на автомобиле, зарегистрированном по белорусской регистрации, строго в личных целях, не по визе, выданной какой-либо страной ЕС, а только по визе, выданной Литовской Республикой. Остальные условия и исключения не изменились“, — пояснили Delfi в пятницу в литовском Таможенном департаменте. Согласно сообщению таможни, в соответствии с решением Международной координационной комиссии по санкциям, с 00.01 час. 17 августа 2024 года будет действовать следующий порядок: