Литва признала группу белорусов и россиян угрозой национальной безопасности: таких цифр прежде не было

В ноябре для граждан России и Беларуси был введен специальный опросник. В нем они должны не только предоставить информацию о себе, но и своих взгляды на войну в Украине . Один из контрольных вопросов – кому принадлежит Крым .

"После упразднения вида на жительство в течение 14 дней человек должен покинуть территорию Литвы", – сказала LNK директор ДМ Эвелина Гудзинскайте.

Всего в списке больше 250 граждан России.

Департамент миграции упразднил вид на жительство Водо в Литве . Такое решение было принято после ознакомления с выводами, представленными Департаментом госбезопасности ( ДГБ ). В нем сказано, что этот гражданин Литвы представляет угрозу нацбезопасности страны, отличается нелояльными взглядами, распространяет в социальных сетях российскую пропаганду и поддерживал связи с представителями белорусской и российской разведки.

Наверное, последнее мероприятие, на котором участвовал гражданин России Владимир Водо, который называл себя журналистом, прошло 1,5 месяца назад – это было вынесение решения по делу Альгирдаса Палецкиса в Верховном суде Литвы .

"Наверное меньше половины из-за взглядов. Сначала таких было больше, сейчас их меньше. Но это распространенное явление", – сказала Гудзинскайте.

Угрозу Литве представляет и значительное число белорусов (910 человек - 337 вид на жительства не получили, а в случае с 205 - он был упразднен).

"Это естественно, потому что в Литву едет больше белорусов, чем россиян", – сказала глава ДМ.

Белорусам вид на жительство в Литве получить легче, чем россиянам.

"Мы выдали около 10 000 видов на жительство белорусам только с 1 января этого года. Когда поток обращающихся большой, повышается риск, что что-то можем упустить", – сказал LNK советник президента Гитанаса Науседы Дарюс Урбонас.

Когда после неудавшегося переворота в Москве сообщили, что наемники "Вагнер" перебираются в соседнюю Беларусь, Науседа призвал вернуться к введению санкций в отношении белорусов – уравнять ограничения с теми, которые действуют в отношении россиян (остановить выдачу виз и видов на жительство).