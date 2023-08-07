Литва признала группу белорусов и россиян угрозой национальной безопасности: таких цифр прежде не было

Наверное, последнее мероприятие, на котором участвовал гражданин России Владимир Водо, который называл себя журналистом, прошло 1,5 месяца назад – это было вынесение решения по делу Альгирдаса Палецкиса в Верховном суде Литвы.
Департамент миграции упразднил вид на жительство Водо в Литве. Такое решение было принято после ознакомления с выводами, представленными Департаментом госбезопасности (ДГБ). В нем сказано, что этот гражданин Литвы представляет угрозу нацбезопасности страны, отличается нелояльными взглядами, распространяет в социальных сетях российскую пропаганду и поддерживал связи с представителями белорусской и российской разведки.
Всего в списке больше 250 граждан России.
"После упразднения вида на жительство в течение 14 дней человек должен покинуть территорию Литвы", – сказала LNK директор ДМ Эвелина Гудзинскайте.
"Наверное меньше половины из-за взглядов. Сначала таких было больше, сейчас их меньше. Но это распространенное явление", – сказала Гудзинскайте.
Угрозу Литве представляет и значительное число белорусов (910 человек - 337 вид на жительства не получили, а в случае с 205 - он был упразднен).
"Это естественно, потому что в Литву едет больше белорусов, чем россиян", – сказала глава ДМ.
Белорусам вид на жительство в Литве получить легче, чем россиянам.
"Мы выдали около 10 000 видов на жительство белорусам только с 1 января этого года. Когда поток обращающихся большой, повышается риск, что что-то можем упустить", – сказал LNK советник президента Гитанаса Науседы Дарюс Урбонас.
Когда после неудавшегося переворота в Москве сообщили, что наемники "Вагнер" перебираются в соседнюю Беларусь, Науседа призвал вернуться к введению санкций в отношении белорусов – уравнять ограничения с теми, которые действуют в отношении россиян (остановить выдачу виз и видов на жительство).
"Может быт, что в один прекрасный день у нашей границы появятся люди с белорусским гражданством, под которым будут прятаться наемники "Вагнер", – сказал в июле LNK Науседа.
По мнению пресс-службы президента, то, что выявили почти тысячу белорусов, представляющих угрозу безопасности Литвы, показывает, что цифры значительно выросли.
"Такого раньше не было", – сказал Урбонас.
Он прибавил, что не все люди, которые хотят приехать в Литву, противятся режимам в своих странах и критически относятся к развязанной Россией войне.
"Если такие люди поселяются в Литве, их просто сделать своим оружием белорусским и российским спецслужбам", – подчеркнул он.
Весной парламент Литвы ввел ограничения в отношении россиян.
Президент наложил вето на закон, поскольку хотел, чтобы такие же ограничения действовали и в отношении белорусов, но парламент вето президента отклонил.
"Мы должны оценить всю картину, аргументы за и против. Это, скорее, решение нашей исполнительной власти", – сказал LNK глава парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас.
Лидер консерваторов, глава МИД Габриэлюс Ландсбергис сказал тогда, что белорусы не такие, как россияне – они активнее борются против режима Александра Лукашенко, поэтому отличаются духовным суверенитетом. Но почему его не демонстрируют?
Кащюнас считает, что это больше некому делать.
"Большая часть участников протестов, создававших альтернативу Лукашенко, покинула Беларусь – они уехали, их вытеснили. Или же они сидят в тюрьмах", – сказал политик.