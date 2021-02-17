Литва приобретет 17 000 дополнительных доз вакцины Novavax от коронавируса

Выдвинувшее проект Министерство здравоохранения отмечает, что приобретение дополнительной дозы стало возможным, поскольку Хорватия и Венгрия приобретают меньшие объемы, чем это позволяет принцип пропорционального распределения. Поэтому оставшееся количество разделено между желающими странами.
Предварительный договор, по сообщению министерства, еще не получен, поскольку вакцину не утвердило Европейское фармагентство. Однако эта "вакцина лидирует в формате белковой адъювантивной вакцины".
Планируется, что вакцину Novavax начнут поставлять со второго квартала этого года.
"Преимущества вакцины – обычный температурный режим хранения (2 C – 8 C) и защита от Южно-африканского варианта. Хотя эффективность от этого варианта составляет около 50%, однако эффективность вакцины фармкомпании
AstraZeneca к этому варианту составляет лишь 10%", – отмечает министерство.
Пока Европейское фармагентство одобрило три вакцины: Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Все три этих вакцины уже используются в Литве.
Согласно действующим соглашениям с производителями, Литве на данный момент достанется более 9 млн доз вакцин.
Напомним, В Литве первой дозой вакцины от COVID-19 были привиты 102 тыс. 691 человек, двумя дозами – уже 55 тыс. 212 человек.
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