Литва примет до 200 афганцев, выделит на их потребности 600 тысяч евро

"Проект подготовлен с учетом сложной ситуации в Афганистана. Возникла угроза для граждан этой страны, которые помогали вооруженным силам Литвы и других стран НАТО, и для связанных с ними родственными узами лиц", – говорится в постановлении правительства.
Министерству обороны поручено организовать перевод в Литву не более 200 таких афганцев и обеспечить их потребности здесь.
"Точное число нам уже известно, оно меньше, но так записано в соответствии с решением Комиссии по миграции", – сказал министр обороны Арвидас Анушаускас после заседания правительства.
"Предварительная сумма, необходимая для перемещения, расселения граждан Афганистана, составляет 600 тыс. евро", – добавил он.
Во второй половине дня в Литву самолетом доставлено еще полсотни помогавших литовским военным афганцев и членов их семей. В ночь со вторника на среду в Вильнюс прилетели 14 афганских переводчиков с семьями, в общей сложности 50 человек.
Они временно поселены в самоуправлении Расейнского района.
Договоры с литовской армией в Афганистане были заключены у 115 переводчиков.
Ранее сообщалось, что перемещения в Литву ожидает около 100 помогавших литовским военным переводчиков и членов их семей, опасающихся, что талибы могут попытаться с ними расправиться.
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