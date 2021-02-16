Литва празднует День восстановления государства

В полдень состоялась церемония поднятия флагов трех стран Балтии на площади Симонаса Даукантаса.
В этом году из-за пандемии не было шествия от Кафедральной площади до кладбища Расу, не было костров на проспекте Гедиминаса.
Праздничные концерты также будут показаны по телевидению.
Вместо мероприятий в городе в праздничный день можно любоваться красиво подсвеченными архитектурными объектами: башней Гедиминаса и Тремя крестами.
В США в цвета литовского триколора окрасят Ниагарский водопад, а литовские флаги вывесят в центре столицы Канады и других городах этой страны.
16 февраля 1918 года Совет Литвы в Вильнюсе объявил о восстановлении независимого государства.
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