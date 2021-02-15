Литва празднует день восстановления государства - уже накануне Вильнюс украсили яркие огни

Праздничные мероприятия по случаю 16 февраля начались в Вильнюсе 15 февраля и продлятся весь праздничный день.
Только из-за карантина людям запрещено встречаться на площадях городов, большую часть мероприятий будет транслировать канал LRT.
16 февраля в Литве отдадут дань памяти подписантам акта о независимости 16 февраля 1918 года и подписантам декларации Совета Литовского союза борьбы за свободу 16 февраля 1949 года.
Накануне праздника в Белом зале президентского дворца были вручены награды лауреатам Национальной премии науки и культуры Литвы 2020 года, а также лауреатам премии им. Йонаса Басанавичюса. Видеозапись этой церемонии 16 февраля в 15 ч. можно будет увидеть на телевидении LRT.
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