Литва празднует 104-ую годовщину восстановления государства

На улице Пилес подписант Акта о независимости 11 марта Нийоле Ожелите сказала журналистам: "Ну, поскольку я уже немолода и понимаю, что значит иметь свой дом, поскольку тогда у нас домов как бы и не было, у меня есть с чем сравнить. Поэтому я иду и умиляюсь. Я вижу молодых людей, мужчин с маленькими детьми, представляете? Нас с детьми даже в кафе не впускали. А сейчас с собаками впускают. Я вижу мужчин с трехцветными шарфами, все друг друга знают, здороваются. Я чувствую себя как своя среди своих, мне хорошо".

На вопрос, не боится ли она, что праздник может быть испорчен, Ожелите ответила: "Конечно, нет. Ведь мы все очень разные. А та свобода, которая с детства вводила в заблуждение, казалось, что она ценность сама по себе, на самом деле это не так. Она - возможность самовыразиться. Создатели, творят. А те, кто этого не умеют, они кричат "нет", потому что тоже хотят быть значимыми. Но создатели, умные, это как тренажёр – давайте думать, как делать, чтобы широтой своего сердца, своим умом защитить их от того, что они могут сделать". Ожелите подчеркнула, что праздник, он - в сердце.

"Кто может войти туда и забрать его?" – вопрошала она.

Delfi говорил с одной участницей мероприятия, она пришла на праздник в отличном настроении: "Я пришла в отличном настроении. Мы рады, что дождались такой даты – 104 года со дня объявления о независимости. Настроение очень хорошее, я рада, что Литва свободна, мы все свободны, это большая победа. Желаем этого всему миру, в мыслях мы - с Украиной".

Женщина заметила, что провокаций не боится и доверяет полиции.

Другой вильнюсец сказал Delfi, что настроение хорошее, несмотря на сложный период. О провокациях он даже не думал.

"Думаю, главное - что мы, люди, будем смотреть на то, что главное для нас и для Литвы. Думаю, большинство людей сегодня празднует. Есть часть, которые придерживаются иного мнения, но так было всегда, такова жизнь", - сказал он.