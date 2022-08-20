Литва попала в печальный рейтинг: это серьезный сигнал для властей и общества в целом

По данным на начало 2022 г., в Литве проживало 2 млн 806 тыс. постоянных жителей - на 4,8 тыс. человек меньше, чем на начало 2021 года. С 2012 года количество постоянных жителей уменьшилось на 197,6 тысячи человек, или на 6,6 процента.

Как отмечает в своем блоге algis-dziugys.blogspot.com физик, занимающийся моделированием, Литовского энергетического института Альгис Джюгис, эти данные не отражают будущего страны.

Он отмечает, что, согласно рейтингу стран с наиболее быстро сокращающимся населением, составленному Visual Capitalist, первые три страны, которые, как ожидается, потеряют больше всего населения, — это Болгария, Литва и Латвия.

Sparčiausiai nykstančios šalys © „Visual Capitalist“ lentelė

"Меня удивило, что быстрее всех в мире должны исчезнуть Литва, Латвия и Болгария, т.е. в 2020-2050 годах их популяция должна сократиться более чем на 20%. Украина на 4-м месте, за ней следуют балканские страны", — пишет А. Джюгис, который поделился таблицей, как должно измениться население стран в 2020-2050 годах.

Физик добавил: "Насчет Украины и балканских стран я понимаю - там либо недавно была война, либо война идет сейчас. А кто и с кем воюет в Литве?

Я не проверял точность модели прогнозирования и буду признателен, если кто-то проверит и сообщит. Однако, даже если модель недостаточно точна, такие прогнозы — очень серьезный сигнал как для нашего правительства, так и для населения в целом. Поэтому, пользуясь случаем, снова предлагаю Литве старые идеи:

1) Принять поправку к Конституции, чтобы количество политиков всех мастей (членов Сейма, министров, помощников и советников и т. д. и т. п.) не могло превышать установленный процент от числа жителей (например, 0,1%).

2) Определить зависимость зарплаты политиков от числа жителей. Например, литовец уехал за границу искать счастья, а зарплата всех политиков и чиновников всех уровней уменьшилась на цент. В год умерло на одного человека больше, чем родилось — снова на цент меньше.

3) Государственное финансирование политических партий также должно быть пропорционально населению, т.е. по мере сокращения населения сокращается и общее финансирование политических партий.

Я шучу, если кто-то этого не понял, потому что я не ожидаю, что такие идеи когда-либо осуществятся. Но вы предлагайте свои идеи, может быть, они будут использованы для спасения нашей страны".

Департамент статистики Литвы указывает, что на изменение численности постоянного населения страны в 2021 году повлияла положительная чистая международная миграция - иммигрировало на 19,7 тыс. человек больше, чем эмигрировало - и отрицательное естественное изменение численности населения - умерло на 24,5 тыс. больше людей, чем родилось.

В 2021 году родилось 23,3 тысячи младенцев. По сравнению с 2020 годом число новорожденных уменьшилось на 1814, или на 7,2 процента, в 2021 году общий коэффициент рождаемости (количество родившихся на 1000 жителей) составил 8,3 (9,0 в 2020 году).

В 2021 году умерло 47,7 тысячи человек. По сравнению с 2020 годом число умерших увеличилось на 4199 человек, или 9,6 процента. Число умерших на тысячу жителей увеличилось с 13,7 (2012 г.) до 17 (2021 г.).