Литва получила противотанковые противоднищевые мины

„Мы покупаем мины, потому что они являются чрезвычайно важным компонентом для эффективности мер контрмобильности. Значительные ресурсы будут направлены на возможности минирования и приобретение различных типов мин. У нас есть контракты, первые мины уже поступили на армейские склады“, - сказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.