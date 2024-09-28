Литва получила противотанковые противоднищевые мины

„Мы покупаем мины, потому что они являются чрезвычайно важным компонентом для эффективности мер контрмобильности. Значительные ресурсы будут направлены на возможности минирования и приобретение различных типов мин. У нас есть контракты, первые мины уже поступили на армейские склады“, - сказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Сообщается, что противоднищевая мина Sentry представляет собой дистанционно управляемую противотанковую минную систему нового поколения. Ее можно временно отключить, если необходимо пропустить дружественные части, или нейтрализовать, если этого требует ситуация.
Мины этого типа обладают способностью распознавать и идентифицировать вражеские цели, автономно выбирать момент взрыва с целью нанесения максимально возможного ущерба технике противника.
Министерство напоминает, что министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии в начале этого года подписали протокол о намерениях об укреплении сотрудничества между странами в развитии эффективных мер контрмобильности на границах с враждебными странами.
Все три страны договорились, что, принимая во внимание свои национальные потребности, географические особенности, имеющиеся и планируемые военные возможности, они дополнительно укрепят возможности контрмобильности вдоль восточной границы НАТО.
Для реализации всех мер контрмобильности в течение десяти лет Литве может потребоваться около 600 млн евро.