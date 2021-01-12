Литва получила первую партию вакцины Moderna – 2,4 тыс доз

"Отныне каждую неделю в январе и феврале планируются новые партии вакцин Moderna", – говорится в сообщении министерства.

Вакцины были доставлены автотранспортом из Бельгии в восемь утра понедельника. До полудня они поступили на склады Центра экстремальных ситуаций для здоровья (ЦЭСЗ) и будут храниться там при температуре минус 20 градусов.

"Из помещений ЦЭСЗ вакцины будут доставлены в Каунасскую городскую поликлинику. Вакцина будет транспортироваться при температуре 2–8°C – в специальном оборудовании, обеспечивающем поддержание температурного режима и его отслеживание во время всей транспортировки", – сообщило министерство.

Дозы вакцины Moderna должны будут быть использованы в течение 28 дней.

Это вакцина от коронавируса уже второго производителя, поставляемая в Литву.

В конце декабря в страну поступила вакцина BioNTech и Pfizer, ею прививают медиков, работников больниц, тяжёлых больных и волонтеров. Во вторник также началась вакцинация в домах престарелых и опеки. В целом в Литву уже поставлено более 66 тыс. доз вакцин этих двух компаний.

По данным Департамента статистки, первую дозу вакцины в Литве уже получили 25 тыс. человек.

При вакцинации как прививками BioNTech и Pfizer, так и Moderna требуются две дозы с разным временным интервалом.

Повторная прививка вакциной BioNTech и Pfizer делается через три недели после первой, а вторая доза вакцины Moderna должна быть введена через четыре недели.