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Литва в четверг получила партию гуманитарной помощи из Португалии, в ней – продовольственные пайки для нелегальных мигрантов, сообщило Министерство внутренних дел (МВД).
Литва получила партию гуманитарной помощи из Португалии
© DELFI / Robertas Narmontas

"Литва получает все больше помощи от партнеров – это не только помощь, но и поддержка наших действий. Все партии, которые мы получаем, предназначены для мигрантов, чтобы обеспечить им минимальные условия проживания", – сказала для пресс-релиза министр ВД Агне Билотайте.

Литва уже получила экспертную помощь, технику, модульные дома, колючую проволоку из Австрии, Эстонии, Польши, Словении и Украины.

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Кроме того, прибывшие из Австрии, Эстонии, Польши и Словении пограничники работают вместе с литовскими пограничниками на границе с Беларусью.

В соответствии с Механизмом гражданской безопасности, Литва получила гуманитарную помощь – палатки и модульные дома, кровати, одеяла, мебель, электрогенераторы, обогреватели и другое необходимое оборудование в общей сложности из 18 стран.

В Литве работают эксперты Frontex, Европола и Европейского офиса по вопросам предоставления убежища, переводчики, должностные лица по наблюдению за границей, социальные работники, которые помогают быстрее и эффективнее справиться с миграционным кризисом.

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