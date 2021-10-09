Литва получила от ЕС 30 млн евро на управление миграционным кризисом

Из выделенных 37 млн евро переведено 29,6 млн евро.

"Оставшаяся часть помощи поступит позже. Она предназначена для покрытия понесенных Литвой расходов на управление нелегальной миграцией и обеспечение предоставления базовых услуг попавшим в Литву мигрантам", – сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

На предоставленные ЕК средства будут покрыты расходы Литвы, связанные с поселением мигрантов, обеспечением безопасности этих мест, питанием, обучением, а также с инфраструктурой для приема и задержания мигрантов, процедурами рассмотрения прошений об убежище и др.

Кроме того, эти средства пойдут на доплаты должностным лицам.

В Литву в этом году прибыло более 4100 нелегальных мигрантов, которые пересекли границу страны с Беларусью.

Вильнюс обвиняет Минск в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В этой связи с стране объявлена экстремальная ситуация.