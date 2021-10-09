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Литва получила первую часть финансовой помощи Европейской комиссии (ЕК), предназначенной для управления миграционным кризисом, сообщило в пятницу Министерство внутренних дел (МВД).
Литва получила от ЕС 30 млн евро на управление миграционным кризисом
© DELFI / Domantas Pipas

Из выделенных 37 млн евро переведено 29,6 млн евро.

"Оставшаяся часть помощи поступит позже. Она предназначена для покрытия понесенных Литвой расходов на управление нелегальной миграцией и обеспечение предоставления базовых услуг попавшим в Литву мигрантам", – сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

На предоставленные ЕК средства будут покрыты расходы Литвы, связанные с поселением мигрантов, обеспечением безопасности этих мест, питанием, обучением, а также с инфраструктурой для приема и задержания мигрантов, процедурами рассмотрения прошений об убежище и др.

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Кроме того, эти средства пойдут на доплаты должностным лицам.

В Литву в этом году прибыло более 4100 нелегальных мигрантов, которые пересекли границу страны с Беларусью.

Вильнюс обвиняет Минск в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В этой связи с стране объявлена экстремальная ситуация.

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