Литва получила обновленные графики поставки вакцин Pfizer

"Мы получили обновленные графики, как на оставшиеся дни января, так и на февраль. Мартовского графика поставок еще нет, хотя до конца марта обещали предоставить. (...) В оставшиеся дни января и в феврале планируется шестипроцентное увеличение поставок, по сравнению с первичным графиком поставок, без учета сокращенных партий, которые были", – сказала BNS в среду представитель министра здравоохранения по связям с общественностью Айсте Шукста.
Она отметила, что у министерства пока нет информации о том, как будут поставляться вакцины с марта.
По словам А. Шуксты, точное количество планирующихся к доставке вакцин министерство не может раскрыть.
"По соглашению Еврокомиссии и производителя информацию о точных графиках поставки и размерах партий Министерство здравоохранения не может предоставлять, однако о размере уже доставленных в Литву партий министерство будет информировать", – сказала она.
По словам представителя по связям с общественностью, вакцины будут поставляться по понедельникам.
В минувший понедельник в Литву была доставлена пятая партия вакцины BioNTech и Pfizer от COVID-19, в ней – более 14 тыс. доз.
На минувшей неделе было заявлено, что количество вакцин в ближайшие недели сократится в два раза – будет доставлено не 108,8 тыс. доз, а 54,4 тысячи.
В пятницу Литва и другие Балтийские и Северные страны призвали Еврокомиссию обратиться к компаниям BioNTech и Pfizer по поводу запаздывания поставок вакцины, так как это ставит под угрозу процесс вакцинации.
После этого BioNTech и Pfizer заявили, что восстановят поставки вакцин от COVID-19 в прежних объемах с 25 января.
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