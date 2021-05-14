Литва получила 43,2 тыс доз вакцин Moderna, AstraZeneca и Janssen

Как сообщило Министерство здравоохранения, было получено 19,2 тыс. доз вакцины компании AstraZeneca, 18 тыс. – Moderna и 6 тыс. Janssen Pharmaceutica NV.

Вакцины распределены по самоуправлениям с учетом количества жителей, входящих в приоритетные группы, и еще не привитых, а также темпов вакцинации, при этом больше вакцины было выделено самоуправлениям, где фиксируется крупнейший рост заболеваний COVID-19.

Самоуправления заранее информированы о планирующихся им количествах вакцин, чтобы слаженно организовать процесс вакцинации, отмечает министерство.

Хотя бы одну дозу прививки от коронавируса в Литве получили 29,5% населения.

В целом Литва до четверга получила 1 млн 370 тыс. 345 доз вакцин, которые все были распределены между центрами вакцинации. В целом использовано 1 млн. 233 тыс. 989 доз.