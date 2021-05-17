Литва получила 22-ую партию вакцины Pfizer, в ней – более 100 тысяч доз

Новая партия еще в понедельник будет распределена между самоуправлениями.

Вакцины распределяются между самоуправлениями с учетом количества не привитых жителей из приоритетных групп и темпов вакцинации, также больше вакцины будет выделено самоуправлениям, в которых фиксируется наибольший уровень заболеваемости COVID-19.

До сегодняшнего дня в Литву за пять месяцев было доставлено 1,02 млн. доз вакцины Comirnaty этого производителя.

Одной или двумя дозами вакцины в Литве привито 864 тыс. жителей или 31% населения.