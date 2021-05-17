Литва получила 22-ую партию вакцины Pfizer, в ней – более 100 тысяч доз

Новая партия еще в понедельник будет распределена между самоуправлениями.
Вакцины распределяются между самоуправлениями с учетом количества не привитых жителей из приоритетных групп и темпов вакцинации, также больше вакцины будет выделено самоуправлениям, в которых фиксируется наибольший уровень заболеваемости COVID-19.
До сегодняшнего дня в Литву за пять месяцев было доставлено 1,02 млн. доз вакцины Comirnaty этого производителя.
Одной или двумя дозами вакцины в Литве привито 864 тыс. жителей или 31% населения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы предлагает парламенту повысить необлагаемый налогами минимум на 50 евро минимум увеличится на 10 евро (46)
Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает...
Минздрав Литвы: за полдня на прививку зарегистрировались 16 000 жителей (33)
С 17 мая в Литве действует единая система регистрации...
Большая часть учеников 5-11 классов в школы не вернется: министр в шоке, а у директоров школ есть свои аргументы (10)
Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита...
Какие привилегии появятся у владельцев "паспорта возможностей" в Литве (31)
" Паспорт возможностей " позволит открыть кафе и...
Отголоски "Марша в защиту семей": полиция расследует нарушения карантина (57)
Во время "Большого марша в защиту семей", на котором...