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В понедельник Литва получила 22-ую партию вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19, в ней – 101 790 доз, сообщило Министерство здравоохранения.
Литва получила 22-ую партию вакцины Pfizer, в ней – более 100 тысяч доз
© Sipa / Scanpix

Новая партия еще в понедельник будет распределена между самоуправлениями.

Вакцины распределяются между самоуправлениями с учетом количества не привитых жителей из приоритетных групп и темпов вакцинации, также больше вакцины будет выделено самоуправлениям, в которых фиксируется наибольший уровень заболеваемости COVID-19.

До сегодняшнего дня в Литву за пять месяцев было доставлено 1,02 млн. доз вакцины Comirnaty этого производителя.

Одной или двумя дозами вакцины в Литве привито 864 тыс. жителей или 31% населения.

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