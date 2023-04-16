Литва, Польша и Латвия ожидают, что Лукашенко вновь будет использовать мигрантов для торга с ЕС

Судя по статистике, новый виток миграционного кризиса на границах Беларуси со странами-членами ЕС уже начинается. Последние на этот раз попытаются наказать Минск финансово - Литва намерена отсудить у него 120 млн евро компенсации.

Наплыв мигрантов в Польшу и штиль на границе с Литвой

Старший исследователь Центра новых идей Геннадий Коршунов отмечает, что Александр Лукашенко использует мигрантов как политическое оружие, и это один из немногих доступных ему инструментов для подъема ставок в борьбе с Западом.

"Лукашенко и дальше будет использовать мигрантов для политического торга, главный вопрос - снятие санкций, особенно по калийным удобрениям, - считает эксперт. - Вряд ли стоит ожидать эти летом такого всплеска, как был в 2021 году, однако количество попыток нелегального пересечения границы растет". Так, в марте польские пограничники не пропустили на свою территорию более 2,5 тысяч мигрантов, это в два раза больше, чем в начале года. "Это рекорд за последние 16 месяцев, - констатирует Коршунов. - Более высокие показатели были только на пике кризиса в конце 2021 года".

По мнению социолога, так Минск отвечает на решение Варшавы закрыть погранпереход в Берестовице и требования освободить политзаключенного Андрея Почобута. На этом фоне выделяется совсем иное отношение Беларуси к Литве. На границе с ней - в отличие от белорусско-польской - сейчас полный штиль. Зимой случалось, что целыми неделями не было ни одной попытки нелегального пересечения границы со стороны РБ. "Можно предположить, что это связано с надеждой Лукашенко на возобновление экспорта белорусского калия через Литву", - уточняет Геннадий Коршунов.

По его мнению, в 2021 году Лукашенко рассчитывал, что созданный им миграционный кризис расколет Европу - и так белорусский правитель получит политическое признание. "Однако он просчитался, - отмечает Коршунов. - Европейские политики показали решительность и консолидацию, санкционное давление только усилилось".

Нелегальных мигрантов и дальше будут разворачивать на границе

В свою очередь, Государственный погранкомитет РБ заявляет, что с начала 2023 года были "пресечены попытки незаконного вытеснения в Беларусь более 4,5 тысяч человек". И прогнозирует, что "с наступлением тепла активизируются организаторы нелегальной миграции".

В Польше и Литве обеспокоены организацией прямых рейсов из Ирана в Минск и готовятся к тому, что это приведет к появлению новых миграционных потоков. Власти Литвы заявляют, что и далее будут разворачивать нелегальных мигрантов, парламент страны уже внес поправки в законы о границе и статусе иностранцев. "Весь регион должен следовать аналогичному правовому регулированию - пробелы будут означать, что удобно продолжать давление", - цитирует министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте агентство BNS.

Опыт Польши и Литвы показал, что в случае массового наплыва мигрантов одно из эффективных сдерживающих средств - забор. На границе Литвы с Беларусью он растянулся на 502 км (общая протяженность границы - 679 км), на границе Польши с РБ - на 186 км (общая ее протяженность - 398 км). В Латвии окончание строительства ограждений на границе с Беларусью ожидается через год, они составят 150 км (общая протяженность границы - 173 км).

Впервые на Беларусь могут подать в Международный суд ООН

Кроме того, в Вильнюсе намерены финансово наказать Беларусь - Литва готовит иск в Международный суд ООН о нарушении Минском протокола Конвенции против транснациональной организованной преступности, который запрещает незаконный ввоз мигрантов. Литовские власти уже подсчитали размер требуемой ими компенсации - 120 млн евро. Однако процедура урегулирования таких споров и рассмотрение исков непростая, поясняет юрист-международник Екатерина Дейкало.

Сначала должны пройти переговоры двух стран. Если компромисс достичь не удастся, можно обратиться в арбитраж - но для этого необходимо согласие сторон, чего вряд ли стоит ожидать от Беларуси. "Если в течение шести месяцев не удалось согласовать вопрос с арбитражем, то тогда можно обратиться в Международный суд ООН, - продолжает Дейкало. - Рассмотрение дела может затянутся, максимально короткий срок - два года, иногда процесс затягивается на семь лет".

Если Литва пройдет все перечисленные этапы, то это будет первый иск против Беларуси, поданный в Международный суд ООН. Смогут ли ее власти игнорировать претензии? "За всю историю Международного суда таких случаев не было, - говорит Екатерина Дейкало. - Беларусь могут судить за то, что не были предприняты меры по недопущению нелегальной миграции, а также за ее организацию".

Если же Международный суд ООН вынесет решение, что Минск нарушил указанную конвенцию, то Литва может заявлять о материальных претензиях. В случае отказа Беларуси выплатить компенсацию возможен еще один суд - о принудительном ее взыскании. По словам Дейкало, в истории Международного суда ООН было всего два подобных примера, в остальных случаях страны договаривались.

При этом в суде, если таковой состоится, будут рассматривать действия государства, а не Александра Лукашенко, поэтому возможную ответственность Беларусь будет нести даже после смены власти. "Однако решение может стать дополнительным аргументом против режима Лукашенко и возможных будущих разбирательств, которые будут касаться уже его лично и других чиновников, которые нарушали права человека", - заключила Дейкало.