Литва пока ничего не может предложить воюющим в Украине своим гражданам

После того как Россия напала на Украину, Украина пригласила присоединиться к обороне и военных других стран. На это предложение откликнулись и литовцы. Военный, который называет себя Харли, рассказал Delfi, что воюют не ради денег, а чтобы помочь украинцам , и чтобы россияне не пришли в Литву.

По его данным, из 40 воевавших в Украине литовцев, осталось 11, трое были серьезно ранены.

"Все воюем добровольно. У всех есть украинские военные билеты, это гарантия того, что нам гарантируют лечение, мы даже можем попросить гражданство Украины, но я сказал, что люблю Литву и вернусь назад, неважно, если без ног, без рук, но вернусь", – сказал он в интервью Delfi.

Собеседник сказал, что в Литве у него нет никаких социальных гарантий, а в Литве никто не знает о людях, воюющих в Украине.

"Когда я узнал, что у нас в Литве нет гарантий, никто ничего о нас не знает, мы все зашевелились. Когда я приехал навестить раненого, спросил, звонили ли ему из Литвы, он сказал, что нет, – сказал он. – Мы поняли, что если с нами что-то случится, то никто ничего не узнает. Возникло много вопросов, никто этого не понимает. Когда в Украину приехал президент Литвы за медалью, я спрашивал, неужели ему неинтересно, как мы здесь живем. Мы не живем, мы выживаем, должны выжить. Мне ответили, что о нас никто ничего не знает".

Военный рассказал, что они во время всех военных праздников вывешивали в Украине литовский флаг – литовских военных в Украине немного, но они дружные и все любят Литву.

"Поэтому жаль, что мы не получаем никакой реакции", – не скрывал он сожаления.

Отвечая на вопрос Delfi, МО указал, что с самого начала войны министерство призывает граждан Литвы поддерживать Украину, находясь в Литве – собирать пожертвования, предоставлять убежище и другими способами. Если же граждане Литвы сами едут в Украину, но они должны согласовать свои действия с украинским посольством в Литве.

"Обращаем внимание на то, что воюющие в Украине литовцы не являются военными Литовской армии, поэтому МО не собирает о них информацию и не может предоставить им социальные гарантии", – указало министерство.

МО указало, что социальные гарантии военных в Литве получают профессиональные военные. Между тем воюющие в Украине литовцы получают гарантии в Украине, в Литве, как и у всех граждан, у них есть права на социальную защиту.

"В будущем Литва и Украина обсудят статус граждан, которые воюют в армии другой страны. Сейчас, когда идет война, для нас главное - предоставление Украине постоянной помощи и оказание помощи для достижения победы", – указало министерство.

Председатель ПКНБО Кащюнас сказал Delfi, что о воюющих в Украине литовцах должны заботиться неправительственные организации или государство с помощью неправительственных организаций.

"Эти люди на самом деле нуждаются в помощи, нужно найти форму и способ оказания им помощи. Борьба за украинцев одновременно является и борьбой за свободу. Это можно делать с помощью государства и неправительственных организаций", – заметил политик.