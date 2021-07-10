Литва пока латвийскими методами пользоваться не будет: предпримет иные меры

Кроме того, в Латвии непривитые смогут пользоваться контактными услугами только тогда, когда иного способа получить услуги нет.
Минздрав Литвы намерен принять порядок регулярного тестирования непривитых и неболевших COVID-19 продавцов, учителей, работников кафе, водителей общественного транспорта и грузов, ведущих мероприятий, представителей других профессий. Этот вопрос обсуждался в передаче "Вопрос дня" на Žinių radijas.
Воце-министр Живиле Симонайтите сказала, что если это решение одобрят, то тестирование будут оплачивать на деньги налогоплательщиков.
Сравнивая ситуацию в Литве и Латвии, Симонайтите порадовалась, что у нас привиты больше людей, поэтому ситуация в Литве лучше.
"Наверное, каждая страна ищет возможность максимальной защиты общества - от закрытия экономики до введения жесткого карантина, и думают (…) что делать, чтобы из-за непривитых жителей, не пришлось закрывать других", – заметила она.
Вице-министр сказала, что Литва такие правила, как Латвия вводить не намерена.
"Каждая страна вводит свои решения", – сказала она.
"Мы не можем сказать, что вакцинация становилась. Но, наверное, главное - расширение сети и приближение мест вакцинации к людям", – заметила Симонайтите.
Она рассказала, что планируется организовать лотерею, чтобы привлечь людей к вакцинации.
Пока у Минздрава Литвы нет ответа на вопрос, когда начнется ревакцинация от ковида, этот вопрос решают специалисты.
Профессор Медицинского факультета ВУ Аурелия Жвирблене сказала, что наличие иммунитета можно выяснить по количеству антител в организме.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мэр Игналины: фермеры ловят нелегалов прямо в полях (30)
"Граница Литвы и Беларуси , что сито, это признают и...
Профессор: о всеобщем карантине в следующем сезоне не должно быть и речи (10)
В Литве с 1 июля завершился карантин, который длился...
Аналитик: если ничего не изменится, Литву ждет четвертая волна (22)
"Если в течение недели сохранится нынешняя тенденция,...
В Литве обновлен список пораженных стран, новые правила касаются детей (16)
С учетом рекомендаций ЕС меняется положение о том, до...
Литва пока латвийскими методами пользоваться не будет: предпримет иные меры (7)
Латвийское правительство утвердило предложение об...