Литва пока латвийскими методами пользоваться не будет: предпримет иные меры

Кроме того, в Латвии непривитые смогут пользоваться контактными услугами только тогда, когда иного способа получить услуги нет.

Минздрав Литвы намерен принять порядок регулярного тестирования непривитых и неболевших COVID-19 продавцов, учителей, работников кафе, водителей общественного транспорта и грузов, ведущих мероприятий, представителей других профессий. Этот вопрос обсуждался в передаче "Вопрос дня" на Žinių radijas.

Воце-министр Живиле Симонайтите сказала, что если это решение одобрят, то тестирование будут оплачивать на деньги налогоплательщиков.

Сравнивая ситуацию в Литве и Латвии, Симонайтите порадовалась, что у нас привиты больше людей, поэтому ситуация в Литве лучше.

"Наверное, каждая страна ищет возможность максимальной защиты общества - от закрытия экономики до введения жесткого карантина, и думают (…) что делать, чтобы из-за непривитых жителей, не пришлось закрывать других", – заметила она.

Вице-министр сказала, что Литва такие правила, как Латвия вводить не намерена.

"Каждая страна вводит свои решения", – сказала она.

"Мы не можем сказать, что вакцинация становилась. Но, наверное, главное - расширение сети и приближение мест вакцинации к людям", – заметила Симонайтите.

Она рассказала, что планируется организовать лотерею, чтобы привлечь людей к вакцинации.

Пока у Минздрава Литвы нет ответа на вопрос, когда начнется ревакцинация от ковида, этот вопрос решают специалисты.

Профессор Медицинского факультета ВУ Аурелия Жвирблене сказала, что наличие иммунитета можно выяснить по количеству антител в организме.