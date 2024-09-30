Литва поднялась на 21 место по индексу электронного правительства ООН

„Рейтинг эл. правительства свидетельствует о качестве государственных услуг Литвы. От регистрации у врачей до декларирования места жительства – мы вкладываем много средств, чтобы граждане Литвы могли получать удобные и технологически одни из самых передовых государственных услуг в мире“, – говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
Индекс развития эл. правительства составляется после оценки прогресса страны с учетом трех основных критериев: развитие и качество эл. услуг, цифровая и коммуникационная инфраструктура и человеческий капитал. Результат Литвы улучшился по показателям эл. услуг и инфраструктуры.
Достижения Литвы в области цифровизации государственного сектора оценили и в Европе – по данным сравнительного исследования эл. правительства за текущий год, страна находится в группе лидеров по цифровым государственным услугам — она занимает 6-е место среди 37 европейских стран.
Отдельно составляется индекс эл. вовлеченности, согласно которому Литва поднялась на целых 38 позиций – на 29 место. Индекс эл. вовлеченности предназначен для измерения, как внедренные эл. решения облегчают предоставление правительственной информации для общественности, а также определяют степень участия общественности в процессах принятия решений.