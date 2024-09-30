Литва поднялась на 21 место по индексу электронного правительства ООН

„Рейтинг эл. правительства свидетельствует о качестве государственных услуг Литвы. От регистрации у врачей до декларирования места жительства – мы вкладываем много средств, чтобы граждане Литвы могли получать удобные и технологически одни из самых передовых государственных услуг в мире“, – говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Индекс развития эл. правительства составляется после оценки прогресса страны с учетом трех основных критериев: развитие и качество эл. услуг, цифровая и коммуникационная инфраструктура и человеческий капитал. Результат Литвы улучшился по показателям эл. услуг и инфраструктуры.