Литва: подготовку к Рождеству омрачают опасения по поводу цен и геополитической ситуации

"(...) Литовцы, готовясь к праздникам, действительно будут считать – это показывает и опрос жителей – 77% респондентов в этом году постараются тем или иным образом сэкономить при покупке продуктов к рождественскому столу. (…)", – сказала директор Отдела корпоративных дел торговой сети "Maxima" Индре Тракимайте-Шяшкувене.

Согласно исследованию, большинство жителей Литвы планируют в этом году потратить на подготовку к праздникам не менее 180 евро, а большую часть праздничного бюджета они намерены потратить на подарки.

Двое из пяти литовцев на рождественские подарки в этом году планируют потратить более 120 евро, а примерно каждый пятый хотел бы уложиться в бюджет в 91-120 евро. Половина участников опроса намерены потратить на подарки в этом году такую ​​же сумму, как и в прошлом году, а пятая часть хотела бы потратить меньше.