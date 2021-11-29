"Учитывая, что заболеваемость растет не только в нашей стране, но и в других странах, даже среди вакцинированных людей, (...) мы склонны поддержать девятимесячную позицию, но ситуация должна проясниться в понедельник, поскольку расширятся презентация, и каждая страна скажет свое слово", - сказала заместитель министра журналистам.
Европейская Комиссия в четверг выступила с рекомендацией изменить цифровую систему сертификации, используемую в Европейском союзе, которая позволяет европейцам, вакцинированным против коронавируса, более свободно путешествовать по Сообществу, так, чтобы этот документ действовал только в течение девяти месяцев после второй дозы вакцины.
О планах обновления электронного документа было объявлено после резкого роста числа заражений в Европе и опасений по поводу того, что трансграничные перемещения могут снова оказаться под угрозой.
Этот период предлагается в соответствии с рекомендацией Европейского центра профилактики и контроля заболеваний о введении бустерной дозы через шесть месяцев с дополнительными тремя месяцами, чтобы страны могли скорректировать свои кампании вакцинации.
После бустерной дозы действие документа не будет ограничено.
По словам А. Билотене Мотеюнене, изменения, предложенные Еврокомиссией, аналогичны изменениям к национальному документу – "паспорту возможностей", которые вступят в силу в декабре.
Для не получивших ревакцинацию он будет действовать в течение семи месяцев.
"Если у человека есть серьезные сомнения по поводу третьей вакцинации, у него есть возможность пройти серологический тест и после получения положительного результата продлить срок действия паспорта еще на два месяца. Поэтому можно сказать, что это те же девять месяцев", - сказал замминистра.
Цифровой сертификат ЕС на COVID вступил в силу в июле.
Рекомендация Европейской Комиссии должна быть одобрена государствами-членами и Европейским Парламентом.
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