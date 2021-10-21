Литва подарит Вьетнаму 168,7 тыс доз вакцины AstraZeneca

"100-миллионный Вьетнам пытается ускорить вакцинацию и поскорее открыть страну для бизнеса и туризма. Мы поддерживаем эти усилия и рады, что можем помочь", - заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

По программе COVAX правительство решило выделить 623,7 тыс. доз вакцины AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи.

COVAX – это система международного сотрудничества, по которой страны Евросоюза могут передавать вакцины третьим странам.

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Литва уже передала в дар 455,9 тыс. доз вакцины AstraZeneca Украине, Молдове, Грузии, Армении и Тайваню, еще 60 тыс. доз в ближайшее время поступят в Таджикистан.

Армении выделено 50 тыс. доз вакцины Moderna.