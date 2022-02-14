"Правительство Украины очень ждет этого решения", - заявила премьер-министр Ингрида Шимоните во время заседания правительства. Она посетила Украину на прошлой неделе.

Вакцина будет предоставлена ​​Украине в качестве гуманитарной помощи в рамках меры Covax, одобренной Европейской Комиссией.

Это глобальная система сотрудничества для ускорения разработки и производства тестов, методов лечения и вакцин против COVID-19, а также для обеспечения равного доступа к исследованиям, лечению и вакцинации.

Литва не в первый раз передает Украине вакцины от COVID-19. Ранее вакцины также безвозмездно передавали Грузии, Вьетнаму, Молдове, Армении, Тайваню, Латвии, Таджикистану и Армении.

По данным Департамента статистики, в настоящее время в Литве насчитывается более 2 млн. неиспользованных доз вакцин против COVID-19.