aA
В понедельник правительство Литвы приняло решение подарить Украине до 225,6 тыс. доз вакцины Janssen против COVID-19.
„Johnson & Johnson” vakcina nuo koronaviruso „COVID-19 Vaccine Janssen“
„Johnson & Johnson” vakcina nuo koronaviruso „COVID-19 Vaccine Janssen“
© Reuters / Scanpix

"Правительство Украины очень ждет этого решения", - заявила премьер-министр Ингрида Шимоните во время заседания правительства. Она посетила Украину на прошлой неделе.

Вакцина будет предоставлена ​​Украине в качестве гуманитарной помощи в рамках меры Covax, одобренной Европейской Комиссией.

Это глобальная система сотрудничества для ускорения разработки и производства тестов, методов лечения и вакцин против COVID-19, а также для обеспечения равного доступа к исследованиям, лечению и вакцинации.

Литва не в первый раз передает Украине вакцины от COVID-19. Ранее вакцины также безвозмездно передавали Грузии, Вьетнаму, Молдове, Армении, Тайваню, Латвии, Таджикистану и Армении.

По данным Департамента статистики, в настоящее время в Литве насчитывается более 2 млн. неиспользованных доз вакцин против COVID-19.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

Delfi Plius James Stavridis

JAV atsargos admirolas: jei Rusija užims Ukrainą, Putinui gresia košmaras

Delfi Plius Vilma Danauskienė

„Valstiečių“ Seimo narys Šarknickas: lyderių perkrovimas, galima sakyti, įvykęs faktas

Delfi Plius Regimantas Dima

Už šį skandalą sunku atleisti iki šiol: kaip Maskvai artimi žmonės nedavė geriausiam pasaulio rašytojui Nobelio premijos

Delfi Plius Jogintė Užusienytė-Četkauskienė

Vilniečio planus sužlugdė gautas teigiamas PGR atsakymas: kai pasidarė dar tris, negalėjo patikėti rezultatais

Delfi Plius Arne Delfs, DELFI

Ukraina dėl Vokietijos netenka kantrybės: skelbiama apie Zelenskio akibrokštą

Delfi Plius Parengė Agnė Keizikienė

Tokią Valentino dienos dovaną įvertins kiekvienas: 12 sekso pozų, kurios jūsų intymų gyvenimą pakels į kitą lygį

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Susigundęs poilsiu ribojimų netaikančioje Meksikoje lietuvis pasijuto suklaidintas, bet kelione nenusivylė: parodė, kaip atostogauja ribotas finansines galimybes turintys tautiečiai

Verslas Plius Dana Lukauskienė

Verslininkės Alinos gyvenimą pakeitė pasisėdėjimas su draugais gamtoje: viskas išaugo į tarptautinį festivalį

Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijoje – aršios kovos dėl įtakos: seni karo strategai ėmėsi paties Putino

Delfi Plius Rusnė Valatkaitė

5 maisto produktai, efektyviausiai mažinantys kraujospūdį

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Su Rusija gali baigtis visaip: nuo suomių taikytos praktikos pasaulis ėmėsi už galvos, tačiau po padu ši šalis irgi nebuvo

Delfi Plius Dalia Vaitkutė-Šiaulienė

Į Lenkiją – ne tik apsipirkti, bet ir pigiau poilsiauti: populiariausi Augustavo, Suvalkų ir Balstogės SPA centrai bei sanatorijos

Delfi Plius Arne Delfs, Birgit Jennen

Vokiečių žiniasklaida stebisi: kur Olafas Scholzas?

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Šaltakraujiškiausias Lietuvos žudikas maniakas nesudrebėjo ir duodamas parodymus: jo žodžiai pašiurpino klausiusius

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Geriausi 2021 m. rusiški serialai: atmetus tarybinius ir Putino finansuojamus, būta tikrai įdomių

Delfi Plius Algis Bumblauskas

Tuo metu lietuviai kentėjo nuo maisto pertekliaus, bet į šalį keliavo traukiniai su užrašais „Badaujančiai Lietuvai“

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė

Savo seksualinę orientaciją atskleidusi „Ta lezbė feministė“: neaiškinkite, kad homoseksualumas ir biseksualumas veda į pedofiliją

TOP новостей

Сравнение расходов сейчас и 10 лет назад: цены быстро растут, но жители могут позволить себе больше (8)

По данным Департамента статистики Литвы , годовая...

Предложение: связать штрафы за ПДД с доходами жителей (9)

Член парламентской фракции "Во имя Литвы " Домас...

Новые рейтинги: какую позицию занимает партия Сквернялиса? (6)

Демократический союз "Во имя Литвы ", который...

Опрос: более половины жителей Литвы обеспокоены действиями России у границ Украины и в Беларуси (27)

Более половины опрошенных жителей Литвы обеспокоены...

Предприниматель Шеджюс рассказал, сколько экономит на покупках в других странах: суммы впечатляют (2)

Предприниматель Андрюс Шеджюс, который вскоре станет...