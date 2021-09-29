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Правительство в среду решило подарить Армении 50 тыс. доз вакцины от коронавируса.
Литва подарит Армении 50 тысяч доз вакцины Moderna
© AFP / Scanpix

Это вакцины от производителя Moderna.

"С одобрения правительства на следующей неделе наши вакцины поступят в Армению", - сообщил министр здравоохранеия Арунас Дулькис.

По данным правительства, в этом году Литва уже подарила 200 тыс. доз вакцины Vaxzevria (произведенной AstraZeneca) Украине, Молдове, Грузии и Армении, а также 20 тысяч доз - Тайваню.

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