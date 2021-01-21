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Литва, по новым данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за последние две недели оказалась на 6 месте в Евросоюзе по уровне заболеваемости коронавирусом, по уровне смертности - на 4.
Pauliaus Nezabitausko patirtis ligoninėje
Pauliaus Nezabitausko patirtis ligoninėje
© Asmeninio albumo nuotr.

На прошлой неделе была соответственно 2 и 4-й. Согласно последним данным, за последние 14 дней в Литве показатель заболеваемости составляет 716 случаев на 100 000 жителей.

По этому показателю на первое место вышла Ирландия (1444), на втором Чехия (1363), на третьем - Португалия (1215).

Показатель смертности на 1 млн. жителей за последние две недели составил 186 человек. Литва находится на 4-м месте.

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На первом месте – Лихтенштейн (391).

Самые хорошие показатели в Европе сохраняются в Ирландии (60,5 случаев заболевания и ни одной смерти на 1 млн.) и Финляндии (соответственно 62 и 10).

По последним данным Департамента статистики, всего коронавирусом заболели 173 819 человек, 113 364 выздоровели, 56 599 – все еще болеют. Скончались 2554 человек.

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