25 июля 2023 г. 13:11

Литва планирует выделить 2 млрд евро на закупку танков

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Намеченная закупка танков станет крупнейшей закупкой Литвы, говорит главный советник президента Кястутис Будрис. По его словам, на это планируется выделить около 2 млрд евро.

"Это станет одной из крупнейших закупок Литвы – не только для армии, но и для Литвы в целом. Речь идет о 2 млрд евро – включая не только стоимость танка, но и боеприпасы, логистику, снабжение. Это большая закупка", – сказал К. Будрис в эфире радиостанции Žinių radijas.

ELTA напоминает, что в понедельник после заседания Госсовета по обороне (ГСО) министр национальной обороны Арвидас Анушаускас упомянул, что в ближайшее время с немецкими производителями будет подписан протокол о намерениях касательно закупки танков.

Однако во вторник К. Будрис сообщил, что еще не принято решение о том, какие именно танки может закупить Литва.

Командующий Литовской армией Вальдемарас Рупшис в мае объявил о формировании легкой пехотной дивизии в составе трех бригад и танкового батальона в Литве.

В. Рупшис подчеркнул, что формирование танкового батальона необходимо стране, независимо от решения о создании литовской дивизии.

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