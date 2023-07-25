Литва планирует выделить 2 млрд евро на закупку танков

"Это станет одной из крупнейших закупок Литвы – не только для армии, но и для Литвы в целом. Речь идет о 2 млрд евро – включая не только стоимость танка, но и боеприпасы, логистику, снабжение. Это большая закупка", – сказал К. Будрис в эфире радиостанции Žinių radijas.

ELTA напоминает, что в понедельник после заседания Госсовета по обороне (ГСО) министр национальной обороны Арвидас Анушаускас упомянул, что в ближайшее время с немецкими производителями будет подписан протокол о намерениях касательно закупки танков.

Однако во вторник К. Будрис сообщил, что еще не принято решение о том, какие именно танки может закупить Литва.

Командующий Литовской армией Вальдемарас Рупшис в мае объявил о формировании легкой пехотной дивизии в составе трех бригад и танкового батальона в Литве.