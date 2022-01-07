Литва планирует продлить совместную с Frontex операцию на границе с Беларусью

"В принципе мы планируем продлить совместную операцию у литовско-белорусской границы (...) Сейчас эта операция была спланирована до конца января, с конца февраля эта операция будет продолжаться до тех пор, пока будет сохраняться угроза у границы с Республикой Беларусь и у внешней границы Евросоюза и Беларуси", - сказал Любаевас на заседании парламентского Комитета по правам человека в пятницу.

По его словам, когда будет дана оценка, что риска больше нет, операция будет остановлена или отменена.

Агентство Frontex в ноябре прошлого года завершило продолжавшуюся четыре с половиной месяца Операцию быстрого реагирования.

С 1 декабря началась операция "Гибкая оперативная деятельность". Осуществлять ее было намечено до конца января.

В этой миссии Frontex на границе Литвы работает около 40 пограничников ЕС.

В Литву в прошлом году попало более 4,2 тыс. мигрантов. В этой связи в стране объявлена экстремальная ситуация, а в начале ноября, когда ситуация ухудшилась, на границе на месяц было введено и чрезвычайное положение.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.