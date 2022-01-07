aA
Совместную с агентством Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex операцию на границе с Беларусью планируется продлить, говорит глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.
Литва планирует продлить совместную с Frontex операцию на границе с Беларусью
© DELFI / Orestas Gurevičius

"В принципе мы планируем продлить совместную операцию у литовско-белорусской границы (...) Сейчас эта операция была спланирована до конца января, с конца февраля эта операция будет продолжаться до тех пор, пока будет сохраняться угроза у границы с Республикой Беларусь и у внешней границы Евросоюза и Беларуси", - сказал Любаевас на заседании парламентского Комитета по правам человека в пятницу.

Статьи по теме:
Попыток незаконного пересечения границы Литвы не зафиксировано, в Кибартай пограничники спасали жизнь иракцу
МВД Литвы предлагает продлить чрезвычайное положение на границе с Беларусью  (4)

По его словам, когда будет дана оценка, что риска больше нет, операция будет остановлена или отменена.

Агентство Frontex в ноябре прошлого года завершило продолжавшуюся четыре с половиной месяца Операцию быстрого реагирования.

С 1 декабря началась операция "Гибкая оперативная деятельность". Осуществлять ее было намечено до конца января.

В этой миссии Frontex на границе Литвы работает около 40 пограничников ЕС.

В Литву в прошлом году попало более 4,2 тыс. мигрантов. В этой связи в стране объявлена экстремальная ситуация, а в начале ноября, когда ситуация ухудшилась, на границе на месяц было введено и чрезвычайное положение.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Эпидемиолог призывает оценить ситуацию: каждый день растет число нуждающихся в кислородной терапии

Эпидемиолог национального центра общественного...

Рекордная смертность в Литве, врач назвал причины (10)

2021 год, вероятно, принесет Литве печальную статистику...

Арунас Милашюс. Маленькая трагедия человека – снова придется работать даром

В Литве проблема – под давлением быстрого улучшения...

Аренда жилья в Литве: какие цены ждут в этом году? (2)

В прошлом году жилье в Литве подорожало на 20%. По...

Коронавирус в Литве: 3415 новых случаев и 4 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3415 новых...