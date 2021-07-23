aA
В пятницу в Вильнюсе планируется передать Грузии 15 тыс. доз вакцины AstraZeneca от коронавируса.
Литва планирует передать Грузии 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca
© Shutterstock

Сегодня в Литву прибывают представители Грузии, которые вывезут подаренные этой стране Литвой вакцины.

Литва в целом планирует выделить 200 тыс. доз вакцины от коронавируса странам Восточного партнерства. 100 тыс. доз вакцины планируется выделить Украине, 11 тыс. – Молдавии, 15 тыс. – Грузии. Еще 20 тыс. доз AstraZeneca планируется выделить Тайваню.

Грузия единственная из государств Восточного партнерства предусмотрела самостоятельный вывоз вакцин. В данный момент министерство завершает закупки, связанные с доставкой вакцин в Украину и Тайвань, поэтому ожидается, что эти партии отправятся во второй половине следующей недели. С Молдавией договор передачи еще согласуется.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Литва выделит 200 тысяч доз вакцин от коронавируса странам Восточного партнерства (6)

Литва выделит 200 тыс. доз вакцин от коронавируса...

TOP новостей

Мужчина надеялся вернуть 5000 евро, но вместо этого получит надбавку к пенсии в размере 20 евро (37)

Каунасец , который с июня вышел на пенсию, надеялся...

В этом литовском городе жилье можно купить без ипотеки (9)

Висагинас – не самый популярный город. Однако надо...

Коронавирус в Литве: 233 новых случая, никто не умер

За минувшие сутки в стране было выявлено 233 новых случая...

Ландсбергис по телефону еще раз попросил главу МИД Ирака решать проблему воздушного сообщения с Минском (41)

В четверг, 22 июля, вечером глава Министерства...

Ситуация в Литве быстро ухудшается: страна перешла в желтую зону В2

Эпидемиологическая ситуация в Литве быстро ухудшается....